“Espero que los astros jueguen a mi favor”: la irónica respuesta de Tere Paneque a su polémica con Miau Astral

Ha sido el “tecito” de las últimas horas en Twitter. La discusión entre la astrónoma Tere Paneque y la astróloga Miau Astral fue la forma de partir el 2022 para los copuchentos de esa red social.

Es que el enfrentamiento generó de todo: que algunos tomaran posición por un bando u otro y que la plataforma se llenara de memes.

Todo porque la profesional indicó en un tuiteo que “yo apoyo todo tipo de creencias personales, pero es irresponsable motivar (sobre todo en medios masivos de comunicación) que otros tomen decisiones basadas en creencias”.

Ahí, Consuelo Ulloa, nombre real de Astral, decidió contestarle con todo. “Por qué tiene que haber un versus, hermana, anda a pasar el fin de año con tu gente y relaja el ego”, señaló.

Por qué tiene que haber un versus, hermana, anda a pasar el fin de año con tu gente y relaja el ego!!! — Consuelo Ulloa (@miau_astral) December 31, 2021

Paneque versus Miau

Así, ambos comenzaron un intercambio en la red del pajarillo. “Siendo una astróloga reconocida en el país, habría sido bonito que quizás hubieses aportado con información o datos más que decirme qué hacer y criticar ‘mi ego’. Siempre he sido muy respetuosa y cuidadosa a la hora de emitir mi opinión, desde los datos y el conocimiento”, contestó la astrónoma.

Y Ulloa replicó. “Creo que no podemos discutir porque no sabes nada de astrología” y “pastelero a tus pasteles. La astrología no se mete con lo que hace la astronomía, la respeta y la valora. Newton era astrólogo y mira todo lo que hizo por la ciencia. No hay necesidad de polarizar, es patriarcal a cagar”, le dijo.

La polémica incendió Twitter. Y comenzó un debate entre quienes defendían la astrología y la astronomía, donde algunos apoyaron a Paneque y otros a Ulloa.

Sin embargo, la pelea siguió. Y la astrónoma lanzó, como último misil, un irónico posteo sobre la situación.

“Me levanto de la mesa de almuerzo y soy tendencia junto a Harry Potter y ahora tengo 30 mil seguidores jajaja winwin. Que manera de iniciar el año, espero que los astros jueguen a mi favor en lo que queda de 2022″, expresó.

Me levanto de la mesa de almuerzo y soy tendencia junto a #HarryPotter y ahora tengo 30 mil seguidores jajaja winwin Que manera de iniciar el año, espero que los astros jueguen a mi favor en lo que queda de 2022 🤭 Siempre con respeto y con cariño, ojo con eso, no insultemos🌟 pic.twitter.com/bKzYz3AeAO — Teresa Paneque Carreño🌳💫 (@terepaneque) January 1, 2022

De esta forma, la controversia entre Tere Paneque y Miau Astral no cesó. Y, hasta el cierre de esta nota, ambos nombres seguían entre lo más comentado de Twitter. ¿Qué les pareció el round?