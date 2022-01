Astronomía vs Astrología: debate sobre ciencia y creencias se tomó las redes sociales

En este primer día del año 2022, una singular debate se tomó las redes sociales: la astronomía versus la astrología.

Todo comenzó cuando la astrónoma Teresa Paneque compartió en su TikTok un nuevo “Tere te explica”, sección en la que realiza divulgación científica.

En la pieza audiovisual, la estudiante de doctorado de la ESO argumenta por qué la astrología no tiene sustento desde el punto de vista de la astronomía.

“Yo apoyo todo tipo de creencias personales, pero es irresponsable motivar (sobretodo en medios masivos de comunicación) que otros tomen decisiones basadas en creencias“, escribió en un tuiteo, en el que compartió su video de TikTok.

La respuesta que encendió el debate

Fue en ese momento cuando la socióloga y astróloga Consuelo Ulloa, conocida como Miau Astral, respondió el video de Teresa Paneque. “Por qué tiene que haber un versus, hermana, anda a pasar el fin de año con tu gente y relaja el ego“, le escribió, en su particular estilo.

La científica le contestó: “Siendo una astróloga reconocida en el país, habría sido bonito que quizás hubieses aportado con información o datos más que decirme qué hacer y criticar ‘mi ego’. Siempre he sido muy respetuosa y cuidadosa a la hora de emitir mi opinión, desde los datos y el conocimiento”.

Sin embargo, Ulloa no se quedó allí. “Creo que no podemos discutir porque no sabes nada de astrología”, sostuvo. “En cambio, sí conozco muchas cosas que crees que no. También estuve en la academia y conozco sus códigos. Conversemos, lo he hecho con muchos astrónomos y ha sido enriquecedor para ambos. No hay necesidad de ego”.

“Por lo mismo, pastelero a tus pasteles. La astrología no se mete con lo que hace la astronomía, la respeta y la valora. Newton era astrólogo y mira todo lo que hizo por la ciencia. No hay necesidad de polarizar, es patriarcal a cagar“, continuó Miau Astral.

¿Newton, astrólogo?

El debate sobre astronomía y astrología continuó con otra arista: si Isaac Newton fue o no un astrólogo. En esa línea, Tere Paneque citó el tuit de Consuelo Ulloa y afirmó que “yo no ataqué, dije que no me parecía que la astrología fuese herramienta para tomar decisiones y que no tiene base científica“.

“¿Newton? No hay evidencia concluyente de que haya sido astrólogo. Sus descubrimientos se basaron en el cálculo y en física, fenómenos que son medibles”, añadió. “Quizás en su época (1642-1727) aún la astronomía se mezclaba con la astrología y se le dio ese nombre, pero el nombre no define sus descubrimientos”.

Pero el tema continuó durante esta jornada. “Anoche quedó la cagá porque le paré un poco el carro a esta astrónoma tan necesitada de compartir su opinión“, remarcó Miau Astral.

“Me parece egocéntrico explicar por qué tu posición de mundo es la verdad y seguir atacando, cuando nadie cuestiona a la astronomía ni sus saberes y conclusiones”, comentó.

Y luego escribió: “Una ‘astróloga’ le ‘paró el carro’ a una astrónoma. Me río toa la noche. Tení harta personalidad y también problemas, entre ellos un narcisisimo brígido. Ella es una persona de ciencias, tu charlatana. Hazte ver”.

Toda esta controversia fue caldo de cultivo para distintas reacciones entre los cibernautas, quienes incluso aludieron a la película Don’t Look Up de Netflix.