Cecilia Gutiérrez aseguró que Aylén Milla y Guillermo Maripán estuvieron juntos en Mónaco

Hace unos meses, la exchica reality Aylén Milla sorprendía a sus seguidores tras revelar la verdadera razón por la cual cortó lazos amorosos con Marco Ferri.

“Me ha buscado, me ha encontrado alguna vez. Enseguida me di cuenta que era el sufrimiento de siempre. Me borré“, comenzó contando la influencer, quien había propuesto una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram.

“Apenas solté una lágrima de nuevo dije: acá no es”, para luego aclarar que “somos amigos y le quiero mucho. Pero amigos, fin“, sentenció en aquella oportunidad Aylén Milla, con respecto a su relación actual con el italiano Marco Ferri.

Pero ahora, todo pareciera ir viento en popa para el corazón de Milla, pues según lo que estipuló la periodista de farándula, Cecilia Gutierrez, se estaría vinculando a la modelo con un futbolista.

Se trataría de Guillermo Maripán, quien se desempeña en el A. S. Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

“Aylén Milla y Maripán juntos en Mónaco” escribió Gutierrez en una historia de Instagram.

“Estuvieron toda la semana juntos en el hotel Mandarín en Santiago, y en una fiesta en Espacio Riesco, Aylén llego de sorpresa a Mónaco” sentenció la comunicadora.