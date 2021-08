“Acá no es…”: Aylén Milla sorprendió a sus seguidores tras revelar las razones de su término definitivo con Marco Ferri

Hace unos días la exchica reality, Aylén Milla, sorprendió a sus seguidores tras revelar la verdadera razón por la cual cortó lazos amorosos con Marco Ferri.

“Hoy respondo TODO” expresó Milla a través de su cuenta de Instagram, quien se dispuso a entregar la posibilidad de contestar diversas preguntas del público dentro de las cuales, una en particular se robó la atención.

“Marco te sigue buscando, o son ‘solo amigos’” consultó un usuario haciendo referencia a la relación entre las figuras televisivas quienes se conocieron en el reality de Mega, Amor A Prueba.

“Me ha buscado, me ha encontrado alguna vez. Enseguida me di cuenta que era el sufrimiento de siempre. Me borré“, comenzó respondiendo la influencer.

“Apenas solté una lágrima de nuevo dije: acá no es”, para luego aclarar que “somos amigos y le quiero mucho. Pero amigos, fin” sentenció Aylén Milla con respecto a su relación actual con el italiano Marco Ferri.

Bajo este contexto Milla también aprovechó de referirse a su relación con la modelo Gala Caldirola, con la cual se enfrentaron en más de una oportunidad en el espacio de Mega, provocando que la ex de Mauricio Isla la bloqueara, en primera instancia, de sus redes sociales.

“¿Te cae mal Gala?”, le preguntaron. “No para nada. Hace días vengo pensando en escribirle unas disculpas. Como vi que finalmente me desbloqueó” partió comentando Aylén.

Bajo este contexto, la figura de televisión aprovecho la oportunidad para referirse a las razones de su quiebre con Caldirola. “No tengo ningún rencor, yo me equivoqué en mi actitud, estaba cegada por los celos, por otro que no me respetó” sentenció.