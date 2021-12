Marcianeke sacó la voz tras su pelea en Olmué: explicó que fue “por el solo hecho de ser cantante”

Mucho se dijo durante la tarde del lunes sobre la pelea de Marcianeke en un resort de Olmué. Sin embargo, faltaba la versión del principal protagonista de la historia.

Por eso, Matías Muñoz decidió publicar varias historias en su cuenta de Instagram, donde intentó explicar por qué terminó golpeándose con funcionarios del Rosa Agustina Conference.

El artista reveló así sus razones, luego de que Carabineros indicara en un parte policial que “según relato de los testigos, esto se habría ocasionado tras el retraso de la salida establecida en el check out”.

Una declaración que hizo que el intérprete de Dímelo Ma sacara la voz y tranquilizara a sus seguidores tras los hechos.

Las explicaciones de Marcianeke

Así, el oriundo de Talca partió diciendo que “estábamos comiendo y nos fueron a webiar por nada. Supuestamente, estábamos metiendo ruido a las cuatro de la mañana, siendo que ya estábamos durmiendo o a lo mejor ni siquiera estábamos en las piezas”.

Luego, agregó que “yo reaccioné mal porque no retaron por eso, que no tenían que retarnos”, agregando que posteriormente sí tuvo problemas por el check out del lugar.

“Después (nos dijeron) que estábamos hasta las doce, no respetaron el horario que nosotros pagamos”, indicó.

Y añadió que “empezaron a agredirnos, a mi manager lo empezaron a zamarrear, a faltarnos el respeto y ahí fue cuando yo también me tiré a pegarles”.

Matías expresó que “yo no soy de pelear, soy de llevarme bien con todos, pero los weones se pasaron, nos pasaron a llevar, por el solo hecho de ser cantante”.

De esta forma, Marcianeke explicó el conflicto que lo tuvo en el ojo del huracán apenas comenzando la semana. ¿Qué pasará ahora con este tema?