Reclamo total por Dua Lipa: Fans se enojaron por venta de entradas y exigieron que se presente en el Estadio Nacional

El odio fue total. A las 13 horas se pusieron a la venta las entradas para la esperada presentación de Dua Lipa en Chile. Y los tickets se agotaron casi de inmediato.

Es que la preventa, para clientes Entel y Scotiabank, fue un éxito. Tanto que las filas virtuales se multiplicaron en Punto Ticket.

Así, mientras más avanzaba la hora, más reclamos comenzaron a aparecer en redes sociales, respecto a la cantidad de gente tratando de adquirir un boleto.

Y, cuando ya no quedaron más, la rabia se volcó a Twitter, donde varios criticaron que la artista se presente en el Estadio Bicentenario de la Florida, con capacidad para 25 mil personas a la hora de hacer conciertos.

De esta forma, los fanáticos hicieron Trending Topic al Estadio Nacional exigiendo que cambiaran para allá el recital.

Esto porque este espacio puede albergar más de 60 mil personas en un evento musical de este tipo, cifra que según los seguidores de la intérprete “podría llenar fácilmente”.

De hecho, varios también opinaron que lo que podría hacer la productora a cargo es confirmar una segunda fecha, tal como lo hicieron este miércoles con Coldplay, que pasó de una presentación el 23 de septiembre a una segunda al día siguiente.

Que les hizo pensar que Dua Lipa no podía llenar el estadio nacional, te lo llena y con dos fechas, me da una rabia pic.twitter.com/TB1V3f0Y7J

Dua lipa, call me urgentemente. Necesito talk to contigo now. Tenemos el Estadio Nacional y elegiste esa wea tan small#DuaLipachile pic.twitter.com/2gX3oexodi

— 🌳Sebastian Vargas M 🇨🇱🌳 (@esvargasm) December 15, 2021