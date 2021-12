¡Lujoso cambio de aire! Yamila Reyna y Mono Sánchez pasan las penas en Aruba

Diego “Mono” Sánchez se encuentra pasando un momento difícil tras dejar Unión Española, luego de que no le renovaran el contrato.

Y es que para pasar el trago amargo, el arquero aprovechó la instancia de cambiar de aire, nada menos que en Aruba, por supuesto junto a la actriz Yamila Reyna, con quien mantiene una relación hace poco más de un año.

Diego Sánchez y el apoyo de Yamila Reyna: “Siempre ha tratado de sacar lo positivo de mí”

“Yami siempre ha estado en los momentos difíciles, hasta ahora. Es su esencia, y siempre ha tratado de sacar lo positivo de mí y me ha ayudado siempre. La Yami ha sacado lo mejor de mí, como líder y ser buena persona ante todo” explicó el futbolista a LUN.

La reacción de “Mono” Sánchez tras ser desvinculado del club deportivo: “Quiero pedir disculpas por las veces que fallé”

“Tengo una mezcla de sensaciones. Por un lado, estoy agradecido de Unión por haberme dado la oportunidad de poder estar tanto años en su arco. También tengo pena porque me hubiese gustado despedirme de la gente de Unión como merecíamos, pero no me dieron esa chance, pero así es el fútbol, y así son las cosas, solo queda agradecer al público por todo el amor que me brindó” explicó al medio citado.

Asimismo, el futbolista agregó que “quiero pedir disculpas por las veces que fallé, pero me voy tranquilo sabiendo que fui un gran compañero y n gran capitán. Me voy por la puerta ancha, con el corazón lleno de amor, la mente llena de aprendizajes y con toda la sabiduría para enfrentar un nuevo desafío”.