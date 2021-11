Álvaro Ballero defendió a su hija por mensaje contra Kast: “No es adoctrinamiento”

Álvaro Ballero protagonizó una impensada polémica en sus redes sociales, luego de comentar las palabras de su hija Milla ante el triunfo de José Antonio Kast.

Resulta que la niña, de 11 años, le expresó su sentir frente a las Elecciones Presidenciales 2021 y sus resultados.

“Mi hija de 11 años Milla, estaba muy molesta porque no entendía cómo alguien que no apoya la educación gratuita de calidad y las personas LGTB+ ganó las votaciones… Y nosotros casi no hablamos de política en casa”, contó el ex Protagonistas de la Fama.

Una declaración que hizo que de inmediato varios le enviaran mensajes privados a su cuenta, criticándolo por esto, motivo por el que el ejecutivo de Canal 13 decidió defenderse.

Ballero defendió a su pequeña

Así, Álvaro indicó que sus hijos “entienden la inequidad no en su esencia. Eso lo harán de grandes. Pero claro que entienden que a los papás les cuesta pagar el colegio, y no encuentran justo que existan niños que se priven de una buena educación por no haber nacido en una familia adinerada, y no, eso no es política, es empatía”.

Y agregó que con Milla y sus otros retoños “siempre hemos conversado que hay familias conformadas por dos papás o dos mamás, nunca ha sido tema. Por lo mismo, no entiende que se discrimine a l@s gays, o por cualquier condición distinta a un ser humano”.

Ballero manifestó que “así es mi Milla, una niña inteligente, conectada y que empatiza, pero no es ‘adoctrinamiento’, es solo una niña bacán que es consciente del mundo donde vive. Hasta vegana quiere ser porque no le gusta el maltrato animal, ama reciclar, es un ser superior”.

El gerente de TreceLab expresó que “me cuestionaron por mi publicación, casi como si estaba adoctrinando a mi hija de 11 años” y que “yo a su edad quería ser presidente, por ende, ese liderazgo y análisis crítico quizás es genético, pero yo era bien facho. Mi Milla es como yo, pero con empatía… a mí la empatía me llegó, pero como a los 35. Más vale tarde que nunca… y aún me cuesta, y mucho, ponerme en los zapatos del otro. Lo bueno es que estas nuevas generaciones lo hacen por default”.

De esta forma, Álvaro Ballero defendió con todo a su hija, y dejó claro que no le molestó para nada su reflexión respecto al postulante a La Moneda.