Luis Dimas y Felipe Avello: La viralizada anécdota que sacó risas en el adiós al querido cantante

Hace unos años, precisamente el 2017, Luis Dimas estuvo en el ojo del huracán luego de publicar algunos tuiteos “sexuales” desde su cuenta oficial en la red del pajarillo.

La situación revolucionó al cibermundo, que de inmediato festinó con sus dichos, y que incluso hicieron que un exitoso comediante también desempolvara una anécdota al respecto.

Fue así como Felipe Avello contó, en su cuenta de Facebook, una llamativa historia con el denominado Rey del Twist.

Una que la noche del miércoles, tras confirmarse el deceso del cantante, comenzó nuevamente a viralizarse en todas las plataformas.

Felipe Avello y su encuentro con Luis Dimas

Todo partió cuando el humorista manifestó que “en el colegio tenía un compañero que decía que su mamá había pololeado con Luis Dimas”.

Y agregó que, luego de recibir una carta de ella, el artista le había compuesto una canción. “La canción dice en su letra: Señorita desconocida, espero que escuches esta sencilla canción. Señorita desconocida, con tu linda cartita lloré de emoción”.

Un hecho que emocionó a la progenitora de su amigo, quien, después de conocer el hit y cartearse por varios meses con el músico, al fin lo conoció.

“Lo encontró más encachado que en las fotos y muy apasionado. Se pusieron a pololear a los pocos días”, comentó Avello en su post.

Entonces, el cómico se encontró años después, el 2006, con Dimas en SQP. Y ahí, le habló sobre el fugaz romance con la mamá de su compinche.

“Cuando le di el nombre de la señora, los ojos de Luis Dimas se iluminaron. Se me acercó hasta casi rozarme la cara, puso una de sus manos sobre mi hombro y me dijo: ‘no me acuerdo compadre, yo en ese tiempo me culiaba hasta al gato'”, reveló.

Una anécdota con final inesperado que hizo reír a varios en la noche donde Luis Dimas nos dejó a los 78 años, luego de una vida llena de bromas y situaciones tan divertidas como ésta.