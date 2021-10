¡Love is in the air! Karla Constant emocionó con romántica postal de su aniversario de matrimonio

A través de su cuenta de Instagram, la animadora de The Covers: Tributo a las Estrellas, Karla Constant, sorprendió a sus seguidores tras publicar una romántica postal junto a su esposo, Andrés Villaseca, para conmemorar su aniversario número nueve.

Acompañando la fotografía en la que se puede ver a la pareja dándose un beso mientras Constant sostiene un globo en forma de corazón, la ex Got Talent Chile escribió: “Love is in the air!!!! Estamos de aniversario. 9 años juntos! OMG“.

Asimismo, la conductora de televisión confesó que “y lo vamos a celebrar como corresponde! Porque después de tanta pandemia y tanta payasá cada año es un Logro. Te amo @coach.andresvila con todo mi corazón”.

“Que lindos, que sean muchos más”, “Karlita que viva el amor” y “Que sigan siendo muy feliz” son algunos de los comentarios que recopiló la publicación, la cual ya cuenta con más de 4 mil Me Gusta.

Revisa la romántica publicación de Karla Constant a Andrés Villaseca a continuación:

Cabe destacar, que la animadora constantemente comparte capturas junto a su marido, con quien mantiene una relación desde el año 2015, siendo fruto de su amor su pequeño hijo Rocco.

“¡Amor, amor, amor y más amor! ¡Feliz cumple, amor de mi vida!” escribió Karla hace unas semanas para conmemorar el cumpleaños de su pareja.