Karla Constant se reinventa con un programa en Instagram: “A todos nos pilló esto y estamos tratando de hacer lo mejor”

Alejada de la televisión luego de su paso por el matinal “Mucho gusto” de Mega, Karla Constant está reconvertida en un rostro de internet, a través del programa “PatoKarla: La resistencia”, que transmite por Instagram junto a Patricio Cisternas.

“En estos tiempos hay que reinventarse”, aseguró la conductora en Ciudadano ADN, que aseguró que el propósito de su nuevo programa es “escuchar a la gente y también ayudar”, con la participación de especialistas de distintos ámbitos que colaboran en resolver problemas del público.

Un nuevo formato en un nuevo medio, que junto con la cuarentena, significó un importante cambio en la rutina de Karla. “Antes me levantaba a las 5:10. Ahora me levanto a las 7 porque tengo mi reloj de cuatro años, que no perdona”, cuenta sobre su pequeño hijo, que en “La resistencia” “se roba la película”.

Sin embargo, admite que en esta emergencia es “una privilegiada, porque vivo en casa y tengo patio, y no siento tanta angustia en el encierro”. Además, cuenta, la responsabilidad de hacer el programa la ha ordenado en su día a día. Pese a eso, la cuarentena sumada a la exigencia de la maternidad la ha llevado a dejar de lado muchos hábitos. “Ni hablar de la depilación, no nos metamos en ese campo”.

Una crisis para la que “nadie nos dio el manual de instrucciones, Me dicen ‘conéctate a la página del colegio para hacer la clase’ y yo no tengo idea cómo”. Sobre tiempo para ella, asegura, no hay. “De todas las mamás con las que hablamos con el Pato, ninguna nos ha mencionado eso. Está ruda la cosa. A todos nos pilló esto y estamos tratando de hacer lo mejor”, dijo, mientras valora el rol de los psicólogos que participan en el programa, dando tips para zafar de la tensión propia de esta crisis.

Karla Constant confesó que “echo de menos al matinal, y a mis compañeros. En un programa de cinco horas diarias por dos años y medio pasan cosas muy intensas, y eso queda marcado”. Sin embargo, su alejamiento de la televisión abierta “fue una opción, porque una tiene que abrirse otros caminos. La palabra clave es reinventarse”.

Con su coanimador, dice, “la comunicación es muy fácil. El sentido del humor te conecta inmediatamente”. Karla y Patricio Cisternas se conocieron hace años en Canal 13 y hoy se reencuentran en este proyecto digital. “Lo que estamos haciendo con el Pato es una gran oportunidad para mí como comunicadora, es empezar a descubrir las redes sociales. Ahora me doy cuenta del poder impresionante de escuchar a la gente”.