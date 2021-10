¿Se operó o fue exceso de botox? Ricky Martin salió al paso de las extrañas fotografías que se viralizaron y preocuparon a los fans

Fue trending topic en redes sociales y comentario obligado de los programas de espectáculos. La aparición del cantante puertorriqueño Ricky Martin en una serie de entrevistas en Las Vegas preocupó a sus fans y seguidores en todo el mundo, luego que se viralizaran una serie de imágenes donde se le veía un extraño rostro.

Debido a esto, las preguntas y comentarios sobre “¿Qué te hiciste, Ricky?” fueron aumentando al nivel de que el propio Ricky Martin tuvo que salir a explicar, a través de un video que originalmente posteó en su cuenta en TikTok, qué se hizo en el rostro.

¿Se operó o fue un exceso de botox?

En el registro audiovisual, tomado a modo de selfie, el cantante tiene una apariencia mucho más saludable y relajada, con una camisa blanca se dirige directamente a sus seguidores asegurando que “no he me hecho nada en la cara, te lo juro“.

El mensaje sigue con Ricky Martin incluso tocándose y apretándose el rostro para demostrar que efectivamente, no se ha aplicado ningún tratamiento ni mucho menos operación.

“Tengo líneas… si me pongo botox, si me pongo fillers, se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder, pero ese día de la entrevista lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que vino una reacción rara a mi piel y que simplemente me inflamé, pero fue un día normal, y no quise cancelar las entrevistas”, aseguró el cantante.

Luego apuntó que si hubiese sabido que las imágenes de su extraño rostro iban a provocar tal conmoción, no hubiese dado las entrevistas.

“Está todo bien, mi vida esta normal, estoy muy saludable, los conciertos están de put… madre y seguiremos trabajando fuerte, pero mira, no hay nada… Muchas gracias los quiero“, terminó diciendo el puertorriqueño, tratando de llamar así a la calma de sus fans.

El video inmediatamente se viralizó por todas las redes sociales y los comentarios de los aliviados fans no se hicieron esperar… Y tú, ¿quedaste más tranquilo con la explicación del cantante?

Revisa aquí el video: