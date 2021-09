“¿Qué te hiciste, Ricky Martin?”: Conmoción total por extraño y nuevo rostro que mostró el cantante

La conmoción fue mundial. Ricky Martin reapareció ante el mundo en el marco del lanzamiento de sus nuevos shows en Las Vegas. Y lo hizo con un rostro irreconocible.

El cantante, que estará presentándose junto a Sebastián Yatra y Enrique Iglesias en el MGM Gran Garden de Las Vegas, ofreció varias entrevistas.

Y ahí se le vio más estirado que de costumbre, imágenes que dieron pie a que todos pensaran de inmediato en una intervención estética.

Tan raro se veía el intérprete de Fuego de Noche, Nieve de Día que Twitter reaccionó de inmediato ante las instantáneas.

Así, el artista se convirtió no sólo en tema obligado del día, sino que además en protagonista de varios memes.

Es que sus fanáticos incluso lo compararon con el shock que provocó hace unos meses un registro donde Zac Efron también se mostraba irreconocible tras un retoque.

“¿Qué te hiciste Ricky Martin?” y “no era necesario”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en redes sociales.

No Mamá! No mires la cara de Ricky Martín! pic.twitter.com/mVa5iWAFyr

Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP

— I am a rock, I am an island (@marmicruz) September 27, 2021