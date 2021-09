“15 semanas y una pizza”: La adorable fotografía con que Mon Laferte evidenció cómo ha crecido su guatita

Está radiante. Mon Laferte no puede más de alegría con su embarazo y por eso no ha tenido problema alguno en compartir sus sentimientos con sus seguidores de Instagram.

Y ahora se mostró lo más al natural posible, en una adorable polaroid que publicó en sus redes sociales y donde se le vio vistiendo ropa cómoda en una lavandería.

“15 semanas y una pizza. Vida de Tour”, tituló la instantánea, dando cuenta que con su proceso de gestación y todo sigue de gira.

De hecho, no ha parado, ya que la artista está tocando en varias ciudades de Estados Unidos y ya se presentó en Seattle, Portland, Sacramento, San Francisco, Ventura, la noche de este miércoles, y el jueves en Los Ángeles.

Mon Laferte y su feliz embarazo

Cabe recordar que la cantante contó de su estado el pasado 17 de agosto, donde en un live confirmó la feliz espera de su primer hijo.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener un hijo”, confesó.

Y agregó en su Twitter que “estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡Por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡Soy feliz!”.

De esta forma, Mon Laferte sigue documentando su bonito proceso de convertirse en madre. Una decisión que tiene felices a los fanáticos, que la llenan de likes en cada una de sus tiernas fotos con guatita.