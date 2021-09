Marcelo Ríos arremetió nuevamente contra Jordi Castell: llamó a que deje de hacerse “la víctima”

La polémica entre Marcelo Ríos y Jordi Castell ha continuado durante todo el fin de semana dieciochero. Es que el tenista se ensañó con el rubio, a quien le ha dedicado al menos dos posteos en sus redes sociales.

Lo peor es que todo partió tras un triste hecho: el fallecimiento de Marley, el perro regalón de Jordi y su pareja, Juan Pablo Montt.

El duelo, compartido por el expanelista de Primer Plano en su cuenta de Instagram, sacó todo el odio del Chino, que aprovechó esta situación para dispararle varios misiles.

“Pastel, no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar'”, fue lo primero que publicó Ríos.

Marcelo Ríos continuó con la mala onda

Las palabras del Chino fueron reprobadas por varios, que encontraron que el deportista había caído muy bajo al aprovechar el doloroso momento para sus críticas.

Sin embargo, esto no lo frenó, ya que durante la mañana del domingo arremetió nuevamente contra Castell, con un texto aún peor.

“Pastel, lo único que te pido que dejes de hacerte la víctima cada vez que te atacan, ya que no eres un tipo querido en este lindo país y debes saber por qué”, comenzó diciéndole.

Y agregó: “te quiero recordar que durante muchos, pero muchos años, te dedicaste a hacer mierda a la gente frente a una pantalla a nivel de cagarle la vida y lo peor que con puras mentiras, y heriste a muchas personas ( me incluyo), cosa que en ese momento era muy divertido para ti, ya que si no te morías de hambre”.

Marcelo concluyó su relato manifestando que “hoy en día eso se te acabó y estas pagando , quizás la gente no pueda darse cuenta del daño que provocabas porque hay que vivirlo para entenderlo, la vida da vuelta y esta vez te tocó a ti. Pastelito”.

Jordi Castell sigue en silencio

En tanto, Jordi no se ha referido al tema. Y sólo ha utilizado sus redes sociales para despedir con cariño a su mascota.

De hecho, su última publicación fue para expresarle toda su admiración a su pareja, a quien calificó como su “héroe”.

“Te admiro por hartas cosas Juan Pablo Montt, pero luego de esa entereza salvaje de tener que decidir con apuro el día en que el turumbo peludo tenía que dormirse para que no sufriera más, fue el impulso de hombría más desgarrador que me ha tocado vivir. Verte llorar como un niño, solo en tu escritorio mientras te escucho pienso, no puedes haber sido más buena persona, más generoso y valiente”, fue parte de lo que le escribió.

De esta forma, Jordi Castell no ha enganchado con la cruel mala onda de Marcelo Ríos. La misma que sí ha indignado a las redes sociales, donde el tenista se convirtió en Trending Topic y fue duramente criticado por sus dichos.