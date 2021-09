“Eres coja, estúpida”: Daniela Nicolás confesó que recibió duros mensajes durante Miss Universo

Durante el espacio digital El Cuestionario conducido por Julio Jung Jr. la ex Miss Chile Daniela Nicolás confesó algunos mensajes que tuvo que recibir durante su participación por el certamen de belleza, en alusión a su enfermedad.

Hace seis años la modelo vive con artritis reumatoide, enfermedad con la que fue diagnosticada en 2015, y que en primera instancia se declaró como con un trastorno autoinmune llamado enfermedad del tejido conectivo indiferenciado.

“El Miss Universo debería continuar, siempre y cuando se empiece a valorar lo que se está hablando ahora, dejar los estereotipos de belleza que nosotros mismos creamos. Si eres alta, delgada, más gordita, da lo mismo” indicó.

Además, Nicolás realizó énfasis en que “estamos en una época en la buscamos mujeres empoderadas, que tengan mensajes, líderes. Y si el Miss Universo se enfoca hacia ese lado del empoderamiento femenino de todas maneras tiene que seguir”.

Junto con lo anterior, la actual estudiante de periodismo explicó que el certamen “es una experiencia muy bonita, en el sentido de que tienes minas súper inteligentes con proyectos sociales súper importantes y es una plataforma muy grande para poder mostrarlo y para poder hacerlo crecer. Entonces si sigue de esta manera, para mí que siga”.

Daniela Nicolás y los duros mensajes que recibió durante el certamen

Bajo este contexto Daniela admitió que tuvo una “presión social de afuera”.

“Me llegaron mensajes atroces. Pero también no se esconda detrás de las pantallas. Si piensa eso, dígamelo a la cara cuando me vea en la calle“, explicó haciendo referencia a que algunos seguidores le entregaban misivas desagradables.

Con respecto a la especificación de los mensajes Daniela contó que “me llegó uno que decía ‘¿cómo se te ocurre ir a representar a nuestro país si eres coja, estúpida?’. Porque tengo una enfermedad que me produce problemas para caminar. Entonces soy una estúpida porque cómo se me ocurre representar a mi país en una pasarela donde no puedo caminar bien“.

Asimismo, agregó que existían algunos recados más duros. “O que ojalá mi enfermedad me dejé postrada pronto. Y, de hecho, ese lo subí“, contó.