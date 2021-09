Ex MasterChef Antonia Figueroa se coronó como la nueva Miss Universo Chile

La noche del sábado 11 de septiembre se llevó a cabo la final de Miss Universo Chile 2021, jornada en la cual fue coronada la sucesora de Daniela Nicolás, Antonia Figueroa.

La nueva líder del certamen deberá representar a nuestro país en el concurso Miss Universo, que se llevará a cabo en diciembre de este año en Israel.

Figueroa, quien ingresó al certamen como representante de la ciudad de Coquimbo, fue la más destacada entre 16 competidoras que deseaban llevarse la corona.

¿Quién es la nueva Miss Universo Chile?

Antonia Figueroa tiene 26 años y es ingeniera Civil Ambiental. Además, la joven tiene experiencia en certámenes de belleza, siendo su cuarto lugar en Miss Mundo 2016 y su medalla de bronce en el evento Miss Earth 2018 los más destacados.

Asimismo, Antonia cuenta con experiencia en televisión, pues participó en la cuarta temporada del programa culinario de Canal 13, Masterchef, grabado en Colombia en 2019, siendo personalidades como Giovanni Cárdenas, Bárbara Lackington y Camila Ruiz algunos de sus compañeros. La joven fue eliminada en el cuarto capítulo del show de cocina.

Cabe destacar que en 2016 la actual Miss Chile, Antonia Figueroa, fue entrevistada por ADN, momento en el cual se refirió a su postura con respecto a temáticas contingentes. “Sí estoy a favor del aborto. No me meto más allá de la ética y la moral, eso es de cada persona. Si yo lo haría o no queda a mi juicio. Las personas tienen derecho a elegir, es algo básico del derecho a las personas”, expresó en ese momento sobre la interrupción voluntaria del embarazo.