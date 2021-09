“Se queda dos meses”: China Suárez arribó a España para enfrentar un nuevo desafío laboral

Hace unas semanas, María Eugenia “China” Suárez mostró su malestar tras los insistentes rumores surgidos por el quiebre de su relación con Benjamín Vicuña.

“¡Cómo rompen los huevos que no tengo! Con ‘la moza que me escribió’. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió o no. No tengo ni idea” explicó la modelo, luego de que comentarios de infidelidades por parte de Vicuña comenzaran a atormentar su tranquilidad.

Bajo este contexto, el programa de farándula argentina, Los Ángeles de la Mañana, constataron que la también actriz se fue a España, junto a su madre e hijos, y que se quedaría como residente en el lugar debido a un proyecto cinematográfico que comparte con el actor Álvaro Morte, conocido por su papel del ‘profesor’ en la serie de Netflix, La Casa de Papel.

“Se queda dos meses viviendo. La alfombra de San Sebastián es lo primero que la espera. La van a ver el viernes ahí, en la presentación oficial de la película. Va con los productores. Se fue con la mamá y los tres hijos” explicó una de las panelistas del espacio, Pía Shaw.

Asimismo, el conductor del programa transandino, Ángel de Brito, preguntó: “¿La presentan en San Sebastián sin hacer nada? O va invitada por los productores… Porque allá no le va a dar bola nadie. ¡¿A quién le importa?!”.

Por su parte, el resto de los panelistas afirmaron que la ahora expareja de Benjamín Vicuña “es es una diva”, ante lo cual De Brito realizó énfasis en que China Suárez: “Es preciosa, pero allá no la conoce nadie“.