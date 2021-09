China Suárez explota por rumores de su quiebre con Benjamín Vicuña: “¡Paren ya, por favor!”

Este viernes, María Eugenia “China” Suárez “explotó” tras los insistentes rumores surgidos por el quiebre de su relación con Benjamín Vicuña.

Fue hace dos semanas cuando el chileno confirmó su separación de la actriz de 29 años, junto a quien tiene dos hijos. Desde ahí, los rumores de infidelidades y traiciones comenzaron a inundar las redes sociales, asegurando incluso que Vicuña le habría sido infiel a su pareja con una moza de un restaurant.

Este último rumor fue el que detonó el mensaje que compartió China Suárez hace algunos minutos, quien decidió usar su cuenta de Instagram para aclarar su situación con su ex.

“¡Cómo rompen los huevos que no tengo! Con ‘la moza que me escribió’. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió o no. No tengo ni idea”, comenzó en una historia publicada en dicha red social.

“¡Paren ya! Por favor, dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas, más simples, no tengo idea…”, continuó en la grabación tomada mientras conducía un auto.

Respecto a Benjamín Vicuña, la actriz expresó: “Nos queremos un montón, está todo bien. Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda. Pero córtenla ya, por favor. Es agotador”.

Finalmente, China Suárez acompañó sus dichos de aclaración tras el quiebre con Benjamín Vicuña con el mensaje: “Odio tener que dar explicaciones pero ya estaríamos”.

Revisa aquí las declaraciones: