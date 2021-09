Caso Nayara Vit: Vanesa Borghi confirmó que “hice lo que tenía que hacer, testificar”

La investigación por la muerte de Nayara Vit sigue su curso. Y cada día se saben más datos de las indagatorias de la PDI y el fiscal Omar Mérida, donde ahora incluso habría testificado su amiga Vanesa Borghi.

Así lo contó la misma modelo, quien señaló en una de sus historias de Instagram que había entregado su testimonio.

“Duele pensar en ella, me da mucha tristeza recordar que ya no la veré (no éramos íntimas pero compartíamos regularmente el último tiempo) y yo ya hice lo que tenía que hacer, testificar”, reveló.

La ex Morandé con Compañía agregó que “la justicia es la que se encarga de la investigación, no yo”.

Vanesa Borghi y la pena por Nayara

La argentina comentó además por qué no pide constantemente “justicia por Nayara” a través de sus redes sociales, como si lo han hecho otros cercanos.

“Creo que todas las personas viven los duelos de distintas maneras, y yo llevo tres duelos seguidos, entonces también necesito un respiro de este tipo de preguntas…”, manifestó.

Así, la modelo intenta dejar atrás el tema del fallecimiento de la maniquí brasileña, con quien efectivamente eran muy cercanas.

De hecho, hace un tiempo, se viralizó un video donde Nayara Vit aparecía peleando con otra mujer, tras pararse de la mesa que compartía con Vanesa Borghi y sus respectivas parejas.