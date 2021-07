“Nayara Vit no se suicidó”: Familia pide investigar muerte de la modelo brasileña

Hace casi una semana se confirmó el fallecimiento de Nayara Vit, modelo brasileña que residía en Chile hace 17 años y que participó en el programa Toc Show de UC TV/TV+.

La presentadora, que llegó a nuestro país durante su adolescencia, había cumplido 33 años recientemente y tenía una pequeña hija de cuatro años, Gabriella.

Si bien inicialmente no se publicó la causa de su muerte, luego trascendió que cayó del balcón de departamento de su actual pareja, Rodrigo del Valle. Vit cayó desde el piso 12 de un edificio ubicado en el sector oriente de Santiago.

Las circunstancias de su muerte despertaron sospechas en la familia de Nayara Vit, quienes solicitaron abrir una investigación. Según el testimonio de Flavia Puga, prima de la modelo que conversó con Canal 13, la modelo no tenía antecedentes médicos psiquiátricos ni actitudes relacionadas con una depresión.

“Estamos muy angustiados, muy desesperados. Tenemos certeza de que mi prima no se suicidó. Mi prima no tenía depresión, no tomaba remedios para la depresión“, expresó Puga quien detalló que diariamente Nayara se contactaba con su familia de Brasil por video llamada. “Era muy alegre”, aseguró sobre la modelo brasileña.

El día en que murió Nayara Vit

Dentro de los datos señalados por la familia de Nayara Vit, el padre de la modelo intentó contactarse con Rodrigo del Valle cerca de las 1:00 horas del jueves 8 de julio. Sin embargo, el hombre no contestó y le dejó los mensajes sin leer en WhatsApp.

Luego, Rodrigo comunicó a la familia de su pareja que “no había podido evitar su muerte”.

Según contó la niñera de Gabriela, quien estaba en el departamento, escuchó gritos antes de la caída de Nayara Vit. Una amiga de la modelo brasileña explicó a Flavia Puga que Nayara y Rodrigo cenaron en un restaurante de Santiago esa noche, iniciando una discusión que se extendió hasta el departamento.

Con estos antecedentes, la familia de la modelo fallecida llamó abrir una investigación por la muerte de la modelo. Por su parte, Rodrigo del Valle negó comunicarse directamente con la prensa.