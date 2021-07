¡Se nos va julio! Revisa los mejores memes del término de mes en alusión a Julio Iglesias

Hace un tiempo se convirtió en tradición la extensa publicación de diversos memes del cantante Julio Iglesias, en relación el mes de Julio.

Ya sea en Facebook, Instagram y Twitter, el artista fue photoshopeado en distintas situaciones a lo largo de todo el mes, siendo los juegos de palabras importantes protagonistas.

Tal fue el éxito de la viralización de imágenes, que el músico y compositor se refirió al trending con su figura, y expresó que “de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, indicó según lo que consignó el medio Hola.com.

A tan solo un par de horas para que el mes acabe, en ADN te entregamos un recuento de los mejores memes que han aparecido en redes sociales en alusión a Julio Iglesias.

Revisa los memes aquí:

Ya estamos por salir de Julio.#memesdeJulio pic.twitter.com/pvlpgONluE — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) July 25, 2021

Cada vez falta menos para que termine Julio. Y ya sentimos el vacío que nos va a dejar. #MemesdeJulio pic.twitter.com/P9HzsEyT2v — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) July 24, 2021

Estamos gastando los últimos cartuchos de Julio. #MemesdeJulio pic.twitter.com/DqeUMcfOXE — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) July 27, 2021