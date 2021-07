“Yo no le he copiado a nadie”: Vesta Lugg aclaró acusaciones de plagio por su nueva canción

El pasado viernes Vesta Lugg lanzó una canción que fue acusada de plagio por la cantante chilena Qloud.

Según indicó Claudia Lillo, compositora y artista detrás de dicho seudónimo, Lugg se habría inspirado mucho en el concepto de su último EP, Mundo Índigo. “Qué triste tener que postear esto pero estoy muy molesta con lo que pasó y quiero que se sepa“, expresó la intérprete sobre el nuevo trabajo de Vesta, “Violeta”.

Como era de esperar, esto generó una ola de comentarios en contra Vesta Lugg y su equipo, quien este martes decidió aclarar las acusaciones de plagio en su cuenta de Instagram.

En un video de tres minutos, la cantante de 26 años negó haber plagiado el trabajo de su colega. “Tengo que establecer de forma clara que yo no le he copiado a nadie, no he hecho ningún plagio a ningún proyecto y nunca se lo haría especialmente siendo una mujer artista nacional emergente”, aseveró. “Va en contra de todo lo que soy”, añadió.

De la misma forma, aseguró que se contactó con Qloud para resolver la situación. “Apenas me llegó el mensaje le escribí a la artista a las seis de la tarde para crear un espacio de conversación”, escribió. “Le dije que no había hecho una copia a su producto”, añadió y detalló que tiene conversaciones que respaldan sus dichos.

“Me agradeció haberla contactado de forma directa y me dijo que a pesar de todo ella tenía que hacer lo que tenía que hacer y hablarlo en sus plataformas digitales”, relató Vesta Lugg.

“No voy a responsabilizar a mi equipo”, dijo Vesta, asumiendo que ella es quien toma todas las decisiones y pidió que dejaran de “enviar amenazas y mensajes hirientes” a su equipo tras las acusaciones.

“Me rompe el corazón y me hiere muchísimo que estemos llegando a este punto de tanta agresividad y amenazas de muerte, donde la gente asuma tantas cosas malas de un mal lugar…”, expresó Vesta Lug visiblemente afectada.

“Esta no es una oportunidad de poner a dos artistas mujeres en contra de ellas mismas”, aseveró y aseguró que esta situación ha sido “muy chocante” para ella.

Hay que señalar que Vesta Lugg lanzó su canción y video “Violeta” el viernes pasado.

Revisa aquí las declaraciones: