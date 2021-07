Qloud denunció supuesto plagio en nueva canción de Vesta Lugg: “Yo la admiraba harto”

Indicando que lanzaba un mensaje sobre “algo que me tiene molesta y confundida”, la artista chilena Qloud denunció a Vesta Lugg a través de sus redes sociales un supuesto plagio en su nueva canción “Violeta”.

En un post acompañado de la frase “que triste tener que postear esto pero estoy muy molesta con lo que pasó y quiero que se sepa”, apuntó a que la chileno canadiense “sacó un single y un video utilizando un concepto muy-bastante-parecido al de mi EP, Mundo Índigo, donde se viste hada, habla del planeta “Violeta”, usa los mismos colores y la misma tipografía que utilicé yo en mi disco… Posa parecido… No sé bien qué pensar al respecto”, declaró notoriamente triste e incómoda respecto a “Violeta”, recientemente lanzada.

Luego, Claudia Lillo, nombre tras Qloud, continúa, explicando que “había visto los posts de promoción (de Vesta Lugg), la vi vestida de hada y dije ‘qué bacán, me encantan las hadas, ustedes lo saben, me encanta esa estética’. Dije qué cool… Yo la admiraba harto: me encanta su estilo, cómo se viste y me gustó… pero hoy me hicieron notar que no eran solo eso”.

Según la artista “estaban todas estas coincidencias, que no estoy segura si son coincidencias, en verdad. Creo que no, pero no sé. Tampoco sé si ella sabe de esto o fue su equipo creativo el que hizo el arte para este single”, reflexionó, asegurando que toda la situación la tiene muy triste.

“Es es un concepto en el que trabajé mucho y estaba muy orgullosa de él, a pesar que soy artista emergente y no llego a tanta gente. En cambio el de ella va a llegar a miles o millones de personas porque es famosa… No sé bien qué pensar”, indicó, dejando fotos para repasar los puntos que alegaba.