“Cazuela asegurada para todos”: La “promesa” de Pancho Saavedra si fuese presidente de Chile

Durante este fin de semana se realizaron las elecciones primarias presidenciales, instancia en la que Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Vamos) quedaron seleccionados como los candidatos para postularse para ser presidentes de Chile… incluso ¿Francisco Saavedra?.

Mientras se llevaba a cabo el proceso electoral, surgieron divertidas bromas en Internet, como memes alusivos a la instancia o comentarios. Dentro de ellos, llamó la atención de la “postulación presidencial” del futbolista Ben Brereton por parte de sus seguidores, en donde figuraba un voto con la opción del deportista marcada en la papeleta.

En esta misma línea, el comunicador Francisco “Pancho” Saavedra fue propuesto como candidato a presidente por sus fanáticos, quienes le hicieron llegar el particular voto al animador, quien se lo tomó con humor.

“Me enviaron esto jajajá”, escribió junto al voto como presidente Pancho Saavedra en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 3,4 millones de seguidores. “Gracias por el cariño, pero lo mío es recorrer Chile con Lugares que hablan”, escribió refiriéndose al programa de Canal 13 que protagoniza desde 2012.

Aún así, decidió emitir su primera promesa presidencial: “Pero si fuera presidente habría cazuela asegurada para todos y el catador sería mi vocero jajajá. ¡Buena semana!”.

Hay que señalar que Francisco Saavedra viajó hasta Curicó (región de Maule), su ciudad natal, para emitir su voto en las Elecciones primarias presidenciales. El comunicador compartió todo el proceso en redes sociales y llamó a sus seguidores a participar de proceso electoral.

“Camino a Curicó a votar. Es justo y necesario, si no levanta, después no opine ni alegue, por que pa’ pavos que reclaman por Twitter está lleno y eso no sirve de nada”, escribió Saavedra junto a una imagen de él en Instagram.