La última entrevista de Raffaella Carrà: “El cuerpo de una mujer siempre está unido a su cabeza”

Este lunes se confirmó el fallecimiento de Raffaella Carrà, cantante italiana que triunfó en América Latina y España, que vivió 78 años y quien dio su última entrevista en medio de la pandemia.

La noticia fue informada por medio italianos a través de su pareja Sergio Iapino, quien explicó que la artista sufrió una enfermedad este último tiempo, sin entregar más detalles.

Es así como los fanáticos de la también actriz y bailarina comenzaron a recordar grandes momentos de la carrera de Carrà, lugar desde que surgió su última entrevista con el diario español El País.

Tal como relata el artículo, Raffaella se encontraba viviendo en Roma durante este último tiempo y había optado por tomar distancia de sus seguidores como medida sanitaria ante la situación del covid-19. “Estoy un poco revuelta y tengo miedo, como es normal. Esta pandemia es muy testaruda”, expresó en la entrevista de octubre del año pasado.

En dicho contacto, la artista fue consultada sobre su carrera, en especial por sus inicios en el cine que nunca se concretaron (a pesar de su éxito en televisión y la música). Al respecto, Raffaella Carrà reveló que se alejó de ese mundo porque no seguía la línea de su estilo de vida.

“Cuando termina el trabajo a las cinco de la tarde todo el mundo sale de fiesta. Y yo ni me drogo ni bebo”, reconoció.

Además aseguró que los “falsos” elogios de la industria le provocaron un rechazo con la actuación. “Allí todo el mundo te dice I love you (“Te amo”) enseguida. Para querer a alguien primero tienes que conocerlo, ¿no?”, reflexionó y recordó una vez que rechazó un contrato con Fox por este motivo, señaló la última entrevista de Raffaella Carrà

De la misma forma, la bailarina reflexionó sobre el machismo en el mundo del espectáculo y cómo contribuyó a fortalecer a la imagen femenina. “No sólo era mostrar mi cuerpo, era hacer entender que el cuerpo de una mujer siempre está unido a su cabeza. La sensualidad no está reñida con la inteligencia, la simpatía, la ironía…”, dijo al respecto.

“Es importante, y no siempre pasa, que valoren tu talento y que no digan de ti que has hecho algo por acostarte con o ser novia de”, flexionó la cantante tras seis décadas de carrera.

Finalmente, la cantante reconoció que estaba muy feliz con su vida. “He tenido tantas satisfacciones que puedo decir que podría no hacer más”, expresó Raffaella quien se encontraba expectante al término de la pandemia para retomar sus proyectos en España.