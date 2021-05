Mila Correa compartió potente reflexión sobre el cáncer de mamas: “Gracias por elegirme a mí y no a ninguna de las personas que amo”

En febrero de este año, la exchica reality Mila Correa, conocida en nuestro país por ingresar al reality Amor a Prueba en una relación con Junior Playboy, reveló que está luchando contra el cáncer de mamas.

Desde ese entonces, la brasileña ha compartido con sus fans los tratamientos a los que se ha debido someter, con el fin de concientizar sobre esta enfermedad.

Ahora, Mila le envió un mensaje de ánimo a sus seguidores, en el que expresó: “A todas mis peladitas hermosas, a tod@s que están pasando sufrimiento físico, lo que esta #maldita pandemia ha afectado, nunca olviden lo fuerte y capaces que son. En esta vida solo llevaremos lo aprendido“.

Además, en otra publicación, Correa reflexionó sobre su situación, señalando que le ha servido para valorar la vida y a quienes tiene cerca.

“Ya no tengo cejas, paso maquillaje en ellas, ya no tengo pestañas y me duelen demasiados los ojitos para todo, al despertar (parezco gatito recién nacido), al salir a la calle, lagrimean solos a cualquier hora del día… A veces despierto tan hinchada que toda la ropa y zapatos molestan (no me entran), quiero andar prácticamente sin nada, pero el frío excesivo que siento me recuerda que no debo…”, comenzó diciendo.

Luego, agregó que “lo único que tengo a decir en relación a todo este ‘cambio’, es #Gracias! Gracias Diosito! por darme esta nueva oportunidad en la vida o mejor una nueva vida! Gracias por elegirme a mí y no a ninguna de las personas que amo. Me repito siempre: Soy Fuerte y sé que saldré de esta etapa Victoriosa“.