DJ Méndez sobre posible cambio de sexo de Leo Méndez Jr.: “Él pasa por un proceso en donde no sabe si se quiere operar o no”

Este lunes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de De tú a tú, donde Martín Cárcamo conversó en profundidad con DJ Méndez.

Fue en ese contexto que el animador de Canal 13 le preguntó al artista nacional sobre su hijo menor, Leo Méndez Jr., específicamente sobre la orientación sexual de éste.

“Las sospechas de mi hijo siempre estuvieron. No es algo que de repente ‘ah, mi hijo es gay’. Yo ya lo iba cachando y era ver a mi hijo igual. No había diferencia”, comenzó diciendo.

Luego, agregó que “lo que hizo Leo es un acto de valentía y de amor propio, y de darle para adelante. Abrió la mente de varios“.

Más adelante, el “rubio natural” le preguntó a Méndez si existe alguna posibilidad que el joven cambie de sexo.

“Leo pasa por un proceso en donde no sabe si se quiere operar o no. No sabía si se iba a cambiar el nombre femenino. Es parte de, porque se está conociendo”, explicó, agregando que “tenía claro que es gay, pero van pasando cosas en el camino y un día me dice que está pensando en operarse. Hoy siento que se ama tanto y está tan seguro de quién es, es Leo Méndez, y ama a otro hombre“.

Finalmente, el intérprete de “Estocolmo” sostuvo que su hijo “está lleno de amor y de valentía. Es un ejemplo”.