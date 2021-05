“Fue heavy”: DJ Méndez confesó difícil episodio de abuso sexual cuando tenía tan solo 10 años

Este lunes, en De tú a tú, de Canal 13, Martín Cárcamo conversó con DJ Méndez sobre diversos aspectos de su vida, entre ellos el episodio de abuso sexual del que fue víctima cuando tenía 10 años.

En un principio, el artista nacional contó que esta experiencia había sido el inicio de su vida sexual, para luego agregar que hoy en día lo ve como un abuso.

“Fue heavy. No fue algo placentero. Fue con una mayor de edad… nunca hablo del tema porque se puede malentender. Pasó lo que tenía que pasar. Yo estaba nervioso. No me gustó obviamente”, partió diciendo.

Ante el asombro del “rubio natural”, el intérprete de “Estocolmo” sostuvo que “a estas alturas de mi vida he trabajado harto con eso. Si yo lo veo ahora y me pongo a examinar, es un abuso“.