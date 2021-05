Adiós al papá de “Beethoven”: falleció el actor y comediante Charles Grodin a los 86 años

Este martes se conoció el fallecimiento de Charles Grodin, actor estadounidense de larga trayectoria, a los 86 años. Su hijo confirmó el deceso a The New York Times, indicando que la causa fue una complicación de un cáncer que trataba desde hace un tiempo.

Grodin nació el 21 de abril de 1935, estudió teatro en Nueva York, y desde 1954 hasta fines de los sesenta fue una cara constante en series de televisión. En 1968 trabajó con el reconocido director Roman Polanski en la película “La semilla del diablo”, donde interpretó al doctor Hill.

Ganó un Emmy en 1978 y fue destacado como un escritor sobresaliente. Diez años después destacó con su rol protagónico en Midnight Run (Fuga a la medianoche), en la que actuó con Robert de Niro.

En los 90s actuó en Beethoven, la icónica película del perro San Bernardo, interpretando a George Newton, el padre de la familia. El actor personificó a este personaje en la original (1992) y en la secuela (1993). Se le acredita un premio American Comedy Award por mejor actor de reparto en la película Dave, presidente por un día de 1993.

Su última película fue The Private Life of a Modern Woman (también llamada An Imperfect Murder) en 2017, donde trabajó junto a Alec Baldwin, Sienna Miller y Colleen Camp.