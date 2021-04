Cata Vallejos le respondió a Vasco Moulian luego de que él la tratara de “niñita irresponsable”

Esta semana, Catalina Vallejos emitió un comunicado oficial para referirse a su salida de Chile, la que causó gran polémica en el mundo del espectáculo.

En su comunicado, la ex-Calle 7 aclaró que no volverá al país dentro de las próximas semanas, ya que su salida fue definitiva.

Además, Vallejos aprovechó la instancia para responderle a Vasco Moulian, quien en el programa Zona de Estrellas abordó la situación, tildándola de “niñita irresponsable”.

Sobre esto, comentó que el periodista “me trata de ‘niñita irresponsable’ y que lo que estoy haciendo es una ‘infracción a las políticas del covid en Chile’, dando a entender que las ‘las policías de Chile no me solicitaron exhibir mi permiso y que habría infringido la ley’“.

“Que exhiba los documentos o señale los antecedentes en los que funda esa grave acusación. Lamentablemente, él y todos los que estuvieron ese día en dicho programa, tienen la palestra de un programa de televisión para realizar este tipo de declaraciones injuriosas sin tener la posibilidad de replicar“, dijo.

Continuó: “Invito a toda esa gente a informarse previo a desinformar, entiendo que no sean periodistas y no verifiquen de fuentes reales las incoherencias que dicen, pero no es posible que alguien pueda hacer ese tipo de acusaciones que son gravísimas y mucho más cuando las difunde por medio de un canal de televisión”.