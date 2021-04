“Me parece inaceptable”: Catalina Vallejos emitió comunicado oficial para referirse a su salida de Chile

A través de sus redes sociales, Catalina Vallejos emitió un comunicado oficial donde se defendió de las críticas que recibió luego de viajar fuera de Chile para reencontrarse con su pareja.

“Respecto a mi salida de Chile. Quisiera pronunciarme oficialmente respecto de todas las acusaciones que se han realizado sobre mi salida de Chile el día viernes 23 de abril, particularmente, me tomaré este espacio y este tiempo para aclarar y a la vez emplazar a todas aquellas personas que no solo han emitido juicios de valor u opiniones, sino que se han realizado graves acusaciones”, partió escribiendo.

Luego, agregar que “me parece inaceptable que incluso, autoridades del gobierno de Chile, en puntos de prensa señalen que ‘la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad’, dejándome de mentirosa, lo que me parece bastante grave”.

En esa línea, aclaró por qué pudo salir del país con destino a Perú, pese a que las fronteras están cerradas. “Al respecto quisiera aclarar que para salir del país, tuve que realizar, como cualquier ciudadano, diversos trámites entre los cuales estaba acreditar que mi salida se debía a que residiría en el extranjero, particularmente en Perú (…) dicho permiso fue tramitado en comisaría virtual y aprobado por el gobierno de Chile“.

“Actualmente me encuentro en Colombia, porque dicho país acepta turistas cumpliendo con ciertos protocolos sanitarios, los cuales cumplí al igual de cientos de personas que se encuentran hoy en este mismo lugar. Además de lo anterior quiero hacer presente que si me fui de Chile fue para residir en Perú, no volveré a Chile, hasta que las políticas sanitarias me permitan regresar a visitar a mi familia y mis amigos”, continuó.

Finalmente se refirió a su frase “la que puede, puede”, explicando que “esa respuesta surge luego de recibir cientos de insultos y groserías. Soy ser humano y mi reacción natural fue la ironía, sé que no fue correcto y por eso pido las disculpas pero también pido entiendan mi situación“.