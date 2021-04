Susana Giménez confirmó que se fue de su país: “No volvería a vivir en ‘Argenzuela’”

La actriz y presentadora argentina Susana Giménez generó polémica luego de difundir una “fake news” sobre el Presidente de ese país, Alberto Férnandez, lo que hizo que motivó una entrevista en el programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia. En la conversación, la artista habló mal del gobierno trasandino y llegó a decir que “no volvería a vivir en ‘Argenzuela'”.

En su diálogo con el entrevistador Jonatan Viale, comentó que “nunca pongo Twitter porque es muy agresivo. No es mi estilo. Estaba viendo que se suicidó el manager de El Puma, que yo lo adoraba y veo una cosa (el audio falso que supuestamente correspondía al Presidente)… Lo empecé a escuchar y no sé qué hice… ¡Se me fue!”.

Respecto a lo anterior, Giménez explicó que al poco tiempo de compartir el contenido recibió una llamada de su hermano, quien le notificó de su error y la ayudó a borrar el post. “Me llama mi hermano y me dice: ‘¿Qué pusiste?’ Le expliqué que no había hecho nada y que no sabía cómo hacer para borrarlo. Me dio directivas por teléfono y lo borré. No es mi estilo la agresión. Yo puedo pensar lo que quiera pero jamás ofendería a nadie públicamente. Era un ‘fake news’. Fue papelón”, aclaró.

Desde hace un tiempo la presentadora de televisión está radicada en Uruguay. Acerca de la realidad actual de Argentina y si volvería a su país natal, ella dijo le “angustia mucho. Veo noticieros. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan a un tipo para robar el auto es como si me mataran a mí. La inseguridad es tan terrible como el virus. Hay un estado de indefensión. Que no puedan entrar el auto a la noche porque se para y entran cuatro tipos…”.

Finalmente, expresó que “si esto tiene algún arreglo, volvería”. “Pero no quiero ‘Argenzuela’. No voy a vivir en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y lo veo ahora y se me caen las lágrimas… La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, cerró la actriz.