Ingrid Cruz reveló problema de salud que la mantuvo alejada de redes sociales

La actriz Ingrid Cruz reveló que se mantuvo alejada de las redes sociales por algunos días, debido a un problema de salud que la afecta de vez en cuando.

Según contó, se trata de fuertes migrañas que le impiden hacer su vida de manera normal.

“Anduve un poco desaparecida pero ya volví… La culpable… mis migrañas que cada cierto tiempo les da por volver!!! Pero ya van desapareciendo”, partió contando.

“Son bien desgraciadas porque cada vez que me dan, me angustio mucho, entonces no es solo que me duele la mitad de la cabeza, sino además mi corazoncito apretado!!!“, detalló la actriz de Demente.

Luego, agregó: “Ya fue!!!! Aquí estoy tomando un rayito de sol… Leyendo sus saludos y cariños… Gracias por tanta buena onda, gracias por el cariño que me mandan por este nuevo personaje. Que tengan un lindo jueves”.

Como era de esperar, la intérprete chilena recibió el apoyo de sus fanáticos y fanáticas, quienes le enviaron fuerzas para superar sus problemas de salud.