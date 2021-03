“Me dolieron”: Ingrid Cruz se refirió a los comentarios que ha recibido por su físico en Demente

La actriz Ingrid Cruz, quien actualmente está en pantalla dando vida a “Javiera Cáceres” en Demente, se refirió a las críticas que ha recibido por su apariencia física desde que se estrenó la nocturna de Mega.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 45 años contó que ha recibido crueles comentarios respecto a su cuerpo, situación que en más de una ocasión le ha dolido.

Primero que todo, Ingrid comentó que “nunca he sido deportista. Entreno porque hay que estar bien físicamente y todo, por mi trabajo. Además, tengo poco tiempo. Entonces, cuando tengo, aprovecho”.

Luego, reveló que una de las principales motivaciones para ejercitarse, han sido los comentarios mala onda que ha recibido en redes sociales, los cuales se potenciaron desde el estreno de la nocturna. “Me he dado cuenta que estos últimos días lo he hecho harto por los comentarios que hicieron de mi físico, que me dolieron“, dijo al respecto..

“Imagínate, con todos los años de experiencia que tengo y lo grande que estoy, que me sigan doliendo (…) Así que chicos, a los que hacen este tipo de comentarios, tengan ojo porque cuando se los hacen a personas que son más jóvenes, le pueden hacer un daño tremendo… Al 99,9% gracias por su buena onda, gracias por el cariño“, agregó.

Finalmente, expresó que “es mi cuerpo. Tu opinión y descalificaciones, no gracias”.