Daniela Castro y la final de MasterChef: “De los 22 participantes, 18 querían que yo le ganara a Ignacio”

Daniela Castro arremetió una vez más contra MasterChef y se aseguró de aclarar los mitos que surgieron en torno al programa del que fue ganadora, por lo que la joven aseguró que la producción del programa editó las cosas para hacerlas parecer más graves de lo que eran.

En esa misma línea, Castro aseguró al programa El Aperitivo de Velvet —que conduce Fran García Huidobro— que sus compañeros utilizaban este recurso para victimizarse: “Pasó que había gente o concursantes picados que quizás se habían sentido un poco mal y viendo el programa se sentían peor”.

La chef comentó que tiene una buena relación con Ignacio Román y confesó que en algún momento tanto sus compañeros como ella pensaron que el programa estaba arreglado para que el joven ganara, por razones que se reservó, argumentando que no le correspondían.

“Es divertido porque la gente cree que MasterChef estaba arreglado para mí. La cosa es que los participantes de MasterChef, la gran mayoría pensaban que estaba arreglado para Nacho, eso pensábamos, yo también lo pensaba, es muy distinto a lo que ve la gente en su casa”, aclaró Castro.

La ganadora del programa aseguró que si hubiese tenido un segundo lugar también habría desarrollado hoy todos los proyectos en los que ha trabajado que incluyen dos libros, un aceite corporal y un local de comida rápida. Asimismo puntualizó en que todo gira en torno a como se aprovechan las oportunidades que se presentan.

Daniela explicó que no hubo un apoyo real de sus compañeros para que ella ganara: “Eramos 22 participantes. De los 22, 18 querían que yo le ganara a Ignacio”. También afirmó que “una vez que gané me di cuenta que lo que querían era que yo le ganara a Ignacio, pero es muy distinto que yo le gane a Ignacio a que quieran que yo gane. Ellos no querían que ganara Ignacio, daba lo mismo quien estuviera al lado”.

Finalmente la joven sentenció: “Era un apoyo para que yo le ganara a Ignacio, no un apoyo genuino hacia mí”.