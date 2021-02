Daniela Castro: “Yo viví una relación con un hombre manipulador, pasivo agresivo, que odiaba a las mujeres”

A través de sus redes sociales, Daniela Castro hizo una revelación que causó sorpresa entre sus seguidores y seguidoras, ya que en ella hablaba sobre una tormentosa relación que tuvo.

Mediante Instagram Stories, la influencer contó que vivió con un hombre “manipulador”, “pasivo agresivo” y que odiaba a las mujeres.

Pese a que no reveló el nombre de esta persona, Dani quiso sincerarse con sus fans para que ellas no callen situaciones como estas.

“Les voy a decir algo: yo viví una relación con un hombre manipulador, pasivo agresivo que odiaba a las mujeres y se refería siempre con odio a ellas”, partió escribiendo.

Luego, agregó que “si hoy yo llego a identificar a este tipo de hombres, no me voy a quedar callada. Haré que la gente sepa la verdadera faceta y haré que el cobarde se haga pipí en los pantalones”.

“Así me odien, me digan cahuinera, se enojen o lo que quieran. Yo que viví eso no me voy a quedar callada sabiendo y conociendo hombres así, ¿vale?”, finalizó.