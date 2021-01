Luis Mateucci reveló la razón por la que ya no es amigo de Marco Ferri y Aylén Milla

En entrevista con Tiempo X, el exchico reality Luis Mateucci entregó inéditos detalles de su primer single, titulado “Mi Ex”, el que fue lanzado hace algunos días.

Primero que todo, el argentino comenzó contando que para la letra del tema se inspiró en sus relaciones anteriores, sobre todo en la que mantuvo con Oriana González Marzoli.

Sobre esto, explicó que “a mí siempre me gustan chicas de carácter fuerte, me gusta tener ese tipo de relaciones con mujeres con personalidad”.

“No sé si la canción se refiere a una sola ex, pero la verdad si me basé en una en especial, que fue la que más intensidad le dio a mis relaciones y la que más complicado me la hizo muchas veces“, agregó.

Luego, en conversación con el portal de Mega, el trasandino agregó nuevos detalles del lanzamiento de su canción, como por ejemplo que esta gatilló el fin de su amistad con Marco Ferri y Aylén Milla.

¿La razón? Luis le pidió a sus excompañeros de encierro que lo ayudaran a difundir su canción y que, pese a que el italiano y la argentina le respondieron, finalmente no hicieron nada.

“Hasta acá llegó mi amistad”, sentenció Mateucci.