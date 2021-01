Luis Mateucci confesó que pensó en Oriana Marzoli como protagonista de su videoclip

Luis Mateucci, quien fuera conocido por ser pareja de Oriana Marzoli en el reality show Volverías con tu ex, está iniciando su carrera musical y estrenó recientemente su canción “Mi Ex”, la cual debutó con videoclip el 8 de enero. El sencillo ya cuenta con más de 370 mil reproducciones y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, como YouTube.

Pero el video musical tiene la particularidad de ser protagonizado por una de sus exparejas, Yuli Cagna, quien también fue partícipe del programa de entretención de Mega.

Frente a esta decisión, el argentino en conversación con Tiempo X, señaló que “no cabe duda lo simpática y linda que es, además del cuerpo hermoso que tiene, lo vistoso y llamativo que es para un videoclip. Sumándole que es mi ex, entonces era perfecto“.

Sin embargo, reveló que en un principio el plan era contar con la española, con quien ganó el reality de parejas. “El año pasado en el verano europeo, yo me fui de vacaciones con ella y un grupo de amigos y ahí estaba todo bien, ella ya había escuchado mi canción, yo mismo se la mostré y le encantó. Ahí yo pensé en ella para ser la protagonista del videoclip”, contó.

Aunque, todo quedó en la idea, ya que tras una pelea entre ambos —como en cada capítulo de Volverías con tu ex— dijo que “se puso a andar con otro pibe y yo era amigo del pibe”. “Ella le fue infiel, creo que él también y por eso hubo un problema, así que esa idea murió y después se me ocurrió lo de Yuli“, relató el exchico reality.

Por otro lado, el argentino habló sobre su actual relación con la figura televisiva y mencionó que piensa todos los días en ella, aún más ahora que en el canal nacional están repitiendo el programa. “Yo, a medida que pasaron los años, nunca dejé de quererla. Este mismo verano europeo, yo estuve con ella, entonces está siempre presente, no te da pie para olvido”, explicó Mateucci.

Finalmente, sobre los rumores que surgieron que la canción era dedicada a la venezolana/española, el mismo artista urbano declaró “a mí siempre me gustan chicas de carácter fuerte, me gusta tener ese tipo de relaciones con mujeres con personalidad”.

“No sé si la canción se refiere a una sola ex, pero la verdad si me basé en una en especial, que fue la que más intensidad le dio a mis relaciones y la que más complicado me la hizo muchas veces”, concluyó.