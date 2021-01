Exnovia de Armie Hammer sobre acusaciones de canibalismo contra el actor: “Es una persona muy oscura y retorcida”

La más reciente exnovia de Armie Hammer, Courtney Vucekovich, se refirió a su relación con el actor, a quien se ha acusado de canibalismo y abusos sexuales tras la viralización de unos mensajes suyos.

Cabe recordar que el estadounidense desmintió las acusaciones y, a su vez, renunció a la película que estaba grabando con Jennifer Lopez.

La joven de 30 años es una desarrolladora de una conocida app de moda en Estados Unidos y salió con el actor por al menos dos meses con Hammer, y en conversación con Page Six , aseguró que él le dijo cosas que, en retrospectivas, eran macabras.

“Él me decía que quería romper mis costillas, asarlas en barbacoa y comérselas. Rayos, eso era raro, pero nunca piensas en eso otra vez. Pero también decía cosas como que quería darme un mordisco o que si tuviera un corte en mi mano le gustaría chuparla y lamerla“, reveló Vucekovich.

Además, la mujer señaló que el intérprete en Call Me by Your Name era manipulador y que tuvo una relación muy violenta en el poco tiempo que estuvieron juntos.

“Te cautiva y mantiene encantada y así oculta esas cosas que son más oscuras y consumidoras. Y cuando te digo consumidoras me refiero a físicamente, emocionalmente, financieramente, todo”, afirmó.

Asimismo, Courtney reconoció que nunca se sintió segura en la relación. “Me decía que me enseñaría cosas, y yo era más inteligente que eso, entonces ¿dónde estaba durante ese tiempo? Lo supe todo el tiempo, tenía la sensación de que eso no era lo correcto, que él no estaba bien“, expresó.

“Hizo cosas con las que no me sentía cómoda. Por Dios sabe qué razón me convenció de hacerlas y que estaban ok, entonces me puso en situaciones peligrosas donde yo no estaba ok. Terminabas haciendo cosas que estaban fuera de tu persona, incluyendo en el acto sexual”, confesó.

Terminó en terapia

La mujer también dijo que cada vez que quería terminar con Hammer, él la acosaba e incluso rompía cosas a propósito para que no lo dejara.

Tras alejarse de él, la joven tuvo que recurrir a terapia, ya que sufría de crisis de pánico. Incluso se registró en un programa de hospitalización parcial de 30 días por trastorno de estrés postraumático y trauma.

“Él arruina la vida de las mujeres y luego se va sin hacerse cargo”, cerró Vucekovich.