Los comprometedores mensajes que acusan al actor Armie Hammer de acoso y practicar canibalismo

Una serie de comprometedores mensajes que involucran al actor de “Call me by Your Name”, Armie Hammer, se viralizaron este miércoles donde se le acusa agredir a sus parejas sexuales, acoso e incluso de canibalismo.

Las conversaciones del actor se dieron entre 2016 y 2020, que fueron publicadas por la cuenta de Instagram @houseofeffie, serían de cuando Hammer aún estaba casado con Elizabeth Chambers, con quien se separó a mediados del año pasado.

Si bien se divulgaron las capturas de forma anónima, en las conversaciones aparecen imágenes que el actor envió de su rostro y de sus manos, dato clave, puesto que se ve el tatuaje en el dedo anular que se hizo con las iniciales de su ex esposa.

Las mujeres que denunciaron al actor formaron parte –sin saberlo– de una red de víctimas con las que seguía los mismos patrones de manipulación psicológica a las que denominaba “kittens”.

Les prometió que se divorciaría y conocía a las madres de gran parte de ellas, según los relatos expuestos en redes sociales. El problema radicó en que en múltiples ocasiones el actor ignoró términos importantes para mantener el bienestar de sus parejas, dentro de ciertas prácticas que son consensuadas.

“Pasemos la página y prometamos no volver a hacernos esto el uno al otro otra vez” le dijo a una de las mujeres que le contó a su ex esposa lo que ocurría.

En la conversación, ella se disculpó con Hammer por haber hablado con Elizabeth y luego él dijo, “¿Por qué te haría ghosting?. Para. No seas pasivo-agresiva. Estaba diciendo que necesito que prometas no volver a lastimarme y yo prometeré no lastimarte”, declaró el actor.

Jessica Ciencin Henríquez que salió en ocasiones con el actor, twitteó desde su cuenta privada que: “Si todavía estás cuestionando si esos DM de Armie Hammer son reales o no (y lo son), tal vez deberías comenzar a preguntarte por qué vivimos en una cultura dispuesta a dar a los abusadores el beneficio de la duda en lugar de a las víctimas”.

Una fuente anónima reveló a DailyMail que su ex esposa está en “completo shock” por los fetiches sexuales extremos de Hammer.

“Armie parece ser un monstruo. Muchas de estas mujeres se han acercado a Elizabeth y, aunque al principio no quería admitirlo, ahora sabe que están diciendo la verdad… tenía un lado completamente distinto y ella no estaba al tanto”, reveló la fuente.