Actor Armie Hammer renunció a grabar película y se refirió a las acusaciones de acoso y canibalismo

Una serie de polémicos mensajes que habría enviado Armie Hammer fueron viralizados en los últimos días, lo que obligó al actor a renunciar a la película que estaba rodando junto Jennifer López.

Según los registros exhibidos en redes sociales, se trata de una serie de capturas a conversaciones de 2016 y 2020 en las que el intérprete se refiere sexualmente a situaciones que involucran canibalismo y beber sangre.

En los mensajes también se infiere que Hammer habría conversado con mujeres mientras estaba casado con Elizabeth Chambers, de quien se separó en 2020 y que estuvo con él una década.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t

