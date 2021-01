Yamila Reyna sobre su romance con Diego Sánchez: “Tenía ese prejuicio de que iba a ser mujeriego, fiestero, inmaduro”

La comediante Yamila Reyna y el arquero de Unión Española, Diego “Mono” Sánchez, entregaron detalles de su romance.

En conversación con LUN, la argentina contó: “Yo no sabía quién era ni nada. Empezamos a hablar (por Instagram) y me encantó porque me invitó a almorzar. Fue un caballero. Al final, la que lo invitó a cenar fui yo porque no tenía tiempo antes de irme a Argentina”.

“Antes de mi viaje nos vimos dos veces. Fue un flechazo. Él juraba que yo no lo iba a pescar y yo pensé que: ‘Es un pibe más chico que yo (él tiene 33 y ella 42), jugador, yo no soy de ese mundo. Lo voy a ver una vez y chao'”, reconoció.

“Desde el primer día tuvimos muy buena onda, nos reímos muchísimo, tenemos el mismo humor. Desde que volví hemos estado juntos”, afirmó la trasandina.

Por su parte, el futbolista confesó: “Iba con cero fe, pensé que no le iba a gustar. Pero esa cena salió mejor de lo esperado. Estaba muy nervioso, no fue fácil y me costó elegir qué ropa ponerme. Después todo fluyó desde el primer minuto”.

“Diego realmente vale la pena”

De igual forma, Yamila, quien llevaba más de 1 año y medio soltera, se sinceró y expresó: “Estoy viviendo una relación muy sana, muy linda. Siento que me tomé el tiempo para esperar a alguien que valiera la pena y Diego realmente lo vale“.

“Él ha estado al pie del cañón. Siempre estuvo a la altura, muy compañero, muy compinche, apoyándome. En estos tiempos los hombres así son escasos. Así que volví y decidí ponerle las pilas que se merece la relación”, agrega.

Prejuicios sobre los futbolistas

Por otra parte, la humorista reconoció que tenía “prejuicios” sobre los futbolistas. “Estoy contenta, tranquila. Yo entré con los tapones de punta a la relación, porque él es más chico, viene de un deporte que lamentablemente tiene mala fama con respecto a las mujeres, y es un tipo muy guapo. Pero ha ido desmoronando todos esos miedos y esa desconfianza con actitudes y se lo agradezco, y eso es mutuo, yo también lo hago con él”, afirmó.

“Lo digo desde la humildad de no saber sobre el mundo del fútbol, pero tenía ese prejuicio de que iba a ser mujeriego, fiestero, inmaduro, y la verdad que desmoronó todas mis dudas. Y ha sido todo lo contrario, me ha enseñado un montón”, declaró.

“Diego es un tipo súper maduro, con los pies en la tierra, compartimos los mismos códigos, yo también soy familiera (…) Él, siendo más chico que yo, me ha enseñado sobre la tolerancia, la paciencia, y a no ser prejuiciosa”, sostuvo.

Respecto a lo anterior, Sánchez concluyó: “El futbolista es mal catalogado en ese sentido. Uno tiene que darle seguridad a la pareja con sus actos, sus palabras. Yo me muestro como soy y le dije que no le iba a mentir en nada. Hasta ahora, ella ha sido un diez conmigo y yo con ella también. Estamos demasiado bien“.