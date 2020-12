Yamila Reyna entregó detalles de su romance con “Mono” Sánchez: “Tiene mucho swing”

La comediante argentina Yamila Reyna y el arquero de Unión Española, Diego “Mono” Sánchez, confirmaron su relación amorosa.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, ambos entregaron detalles sobre el romance.

“Nadie me ha pedido pololeo”, bromeó la trasandina de 42 años, mientras él dijo: “Tu corazón ya lo tengo“.

Sobre cómo inició el amor entre los dos, la actriz contó que el deportista de 33 años le enviaba mensajes constantemente, pero ella no los respondía o los borraba, hasta que finalmente respondió “un día antes de venirme a Argentina (donde fue a pasar las fiestas), no sé por qué lo hice, después de meses”.

De esta forma, concretaron la primera cita. “Me atrasé una hora y dije: ‘Este flaco me debe odiar… Llegué, bajé la escalera, me sentía reina total, creyéndome Valeria Mazza, y me paran los del restaurante: ‘Su mascarilla’. No me dejaban entrar, tenía que volver al auto”.

“Él me acompañó hasta el auto, me daba besos en la cara. En una se quedó mirándome, yo también… ¡Y el medio pato (beso)! Debo reconocer que estuvo bueno”, dijo ella, mientras complementó Sánchez: “Le metí la lengua hasta los pulmones, fue como de las teleseries“.

Asimismo, Reyna confesó: “Amé cómo se viste, me gustan morenos, con personalidad, me llamó la atención su altura… Es atractivo, guapo y tiene mucho swing“.

Cabe recordar la comediante dio positivo por coronavirus Covid-19, noticia que le informaron el mismo día de Navidad, según contó en una publicación en Instagram. “Eran los riesgos de volver a ver a los míos y la verdad me arriesgaría mil veces más“, expresó.

Al respecto, el futbolista, con quien comparte románticos mensajes en la red social, comentó: “Mi negrita hermosa, ya te pondrás bien. Lo importante es que estás con tu hermosa familia y te has recargado de amor. Te quiero y acá te estoy esperando con los brazos abiertos“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Sánchez (@diego13_sanchez)