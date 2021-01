“Es mi pololo”: Natalia Mandiola oficializó su romance con deportista nacional

La conductora de Hola Millones de La Red, Natalia Mandiola, oficializó su romance con el galardonado karateca chileno, Rodrigo Rojas.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió una romántica postal desde Brasil en la celebración del Año Nuevo junto al deportista nacional.

“Iniciando 1/1/2021 contigo. Eres todo lo que está bien“, escribió la comunicadora junto a la foto, etiquetando a Rojas.

En conversación con LUN, la modelo de 30 años confirmó: “La persona con la que salgo en la foto es mi pololo. Si bien nos conocemos hace muchos años, hace un par de meses nos juntamos. Empezamos a salir y a conocernos. Ahora ya es oficial“.

“El 2020 me dejó mucho aprendizaje, yo creo que esa es la palabra que define mi año. Fue bien difícil por todo el tema de la pandemia y por muchas cosas que también pasaron en lo personal, pero estoy súper agradecida, porque aprendí muchísimo”, comentó.

“No me queda nada más que agradecerle al 2020 por todo lo que me dio y por lo que me quitó. Fue una enseñanza grande que yo agradezco, también por las bendiciones que recibí. Eso para mí es impagable”, sostuvo.

Cabe recordar que en noviembre pasado Mandiola dio a conocer su quiebre con el exfutbolista nacional Rafael Olarra, con quien incluso contraería matrimonio. Actualmente el comentarista deportivo dio a conocer que comenzó una relación con la modelo argentina Lucila Vit.

