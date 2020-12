Rafael Olarra y Lucila Vit confirmaron romance: “Quédate con lo realmente importante”

Durante las últimas horas, el exfutbolista Rafael Olarra y la modelo trasandina Lucila Vit, confirmaron que están iniciando una relación amorosa.

El exUniversidad de Chile, hoy comentarista, se encontraba en una relación con Natalia Mandiola, mientras que la trasandina terminó su pololeo con el futbolista Lucas Passerini, exPalestino, hoy en el fútbol mexicano.

Si bien durante la semana se destapó el romance, no fue hasta las últimas horas de la víspera de Navidad cuando el exAudax Italiano escribió en su cuenta de Instagram “quédate con lo realmente importante“, junto a una serie de emoji con corazones, estrellas y la bandera de Argentina.

La respuesta de la modelo confirmó todo: “quédate con lo que te suma y hace feliz siempre…y sobre todo, con la conciencia tranquila!!“, le respondió Vit en su publicación a Olarra.

Además, el propio exdefensor aseguró en el programa “Me Late“, del canal TV+ que: “hoy en día te podría decir que sí, estamos iniciando algo“, comentando además que no hubo infidelidad por su parte: “jamás, porque yo cometí ese tipo de errores y no los quiero volver a cometer jamás”.

