Daniela Castro es tildada de “gordofóbica” tras hablar sobre su peso y el “body positive”

A través de sus redes sociales, Daniela Castro compartió una fotografía en la que confiesa no estar conforme con los cinco kilos que ha subido durante la pandemia.

“Les diré algo, me cuesta querer mis kilos subidos en pandemia. No les pido que me digan que me veo bien ni nada, solo les comparto que a mí me ha costado ene acostumbrar a 5 kilos de más (aunque no haya subido de talla)”, comenzó diciendo.

Luego, agregó que “solo les cuento mi experiencia, y esto jamás será una comparación con otros cuerpos, es solo entender que cada una tiene su vida y relación con su cuerpo y no hay que meterse en eso. Ya te bajaré kilos de mier… jajaja”.

Tras hablar de su peso y su inconformidad, la influencer inició una ronda de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidoras, llenándose de consultas sobre su cuerpo y el “body positive”, el que, según ella, es un concepto muy “manoseado”.

Sobre qué hace cuando odia su cuerpo, Daniela respondió que “lo primero que yo hago es mandar a la mierda todo, frustrarme y ponerme triste 15 min (no es un consejo, es como yo reacciono). Después recuerdo que me amo como persona y eso si bien lo he descubierto con los años, es algo que jamás dudaré. Me gusta en la persona que me he convertido“.

“Cuando tengo días que no quiero mi cuerpo físicamente, lloro, mando todo a la mierda y después de un rato me enfoco en lo que si me gusta de mi y siempre llego a lo mismo, cuerpos y caras bonitas hay muchos! pero personas buenas y genuinas no“, continuó.

Respecto al “body positive”, concepto que cada día toma más fuerza a nivel mundial, la cocinera aseguró que estaba “manoseado” en Chile y que muchas personas “lo usan como una excusa para dejarse de lado, para alimentarse mal y para conformarnos sin hacer esfuerzos por ser quienes queremos y podemos ser”.

“El Body Positive para mi tiene que ver con amar las diferencias de nuestros cuerpos, entender que todas somos diferentes y entender a mi cuerpo. Eso no tiene que ver con justificar comer mal, por eso digo que acá se manosea y he visto como lo utilizan como una manera de esconder o justificar lo que no les gusta de ellas mismas“, agregó.

“Y encuentro brígido como hay personas que se esconden tras el Body Positive para encontrar aprobación en los demás cuando en realidad no están felices con como son. Por eso yo digo, a mi no me gusta mi celulitis ni mis kilos subidos, no los voy a amar ni regalonearlos porque creo que es por comer chancho y no hacer deporte. Si fuera que mi cuerpo es así, obvio me amaría cuando sé que doy el 100% por ser quien quiero ser. El cuerpo y la mente se cuidan, cuando los cuidas los amas, es así de simple“, continuó explicando.

Con sus declaraciones, Castro se llenó de críticas y comentarios, donde muchas de sus seguidoras la tildaron de “gordofóbica” y “poco empática”, ya que, según varias usuarias, para ella es fácil hablar del “body positive” teniendo un cuerpo hegemónico y aceptado por la sociedad.