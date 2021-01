Carolina Molina entregó nuevos detalles de la supuesta agresión que sufrió

Este fin de semana, Carolina Molina utilizó sus redes sociales para denunciar la supuesta agresión que sufrió por parte de dos mujeres el pasado 31 de diciembre.

Según relató en Instagram, los hechos ocurrieron a eso de las 12:00 horas, cuando dos jóvenes ingresaron a su casa sin consentimiento, golpeándola y pateándola en el rostro y cuerpo.

En conversación con La Cuarta, la cantante entregó nuevos detalles, asegurando que sus agresoras “agarraron unos ceniceros, adornos y comenzaron a pegarme (…) También me golpearon con sus manos, me patearon en el suelo, me fracturaron un dedo del pie, porque justo andaba descalza”.

En la entrevista, “La Rancherita” explicó que las diferencias con estas dos mujeres viene hace rato, ya que una de ellas sería la expareja de su actual pololo, por lo que, desde que se enteró de la nueva relación del sujeto, “se ha dedicado a hacernos la vida imposible”.

“En mayo y agosto del 2020 me envió mensajes advirtiéndome, y si no hacía eso, molestaba a mi pareja. Cada vez que publicábamos algo lo llamaba para hostigarlo“, agregó.

Sobre la mala onda entre ambas, Carolina sostiene que no sabe cuándo ni cómo nació, ya que “nunca hice nada malo”. “No me metí entremedio de nadie, cuando empecé con mi pareja ellos ya llevaban harto tiempo separados“, dijo.

“Incluso inició una campaña para dañar mi imagen”, detalló, explicando que la mujer decía que ella se había metido en su relación.

Respecto a la agresión, Molina comentó que “no encuentro una razón concreta, pero supongo que fue porque la noche anterior yo estaba al teléfono con una amiga y le conté que estaba con sospecha de embarazo. Quizás el hijo de mi pareja escuchó en ese momento e inocentemente se lo comentó”.

“Mientras me golpeaban, yo les decía que pararan, que estaba embarazada, pero me pegaban con más ganas. Por si fuera poco, vieron una carterita que tenía, era de marca y se la robaron, con todos mis documentos mexicanos y una platita que había juntado, que tenía que llevarla al banco“, añadió.

Tras la agresión, su pareja las empujó y echó, por lo que ellas lo denunciaron con Carabineros. “Espero que se haga justicia”, sentenció La Rancherita.