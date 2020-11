Pedro Pascal relató su estrecha relación con su familia en Chile: “En vez del Caribe, prefiero ir a ver a mi papá en Santiago”

Hace un poco más de 45 años Pedro Pascal nació en Chile y sólo con nueve meses de edad él y sus padres se mudaron a Estados Unidos. Luego, desde los cuatro años volvió al país junto a su hermana en viajes familiares, hasta que finalmente cuando tenía ocho retornó a sus tierras.

“Lo celebramos con una reunión familiar enorme y lo continuamos haciendo regularmente. Hace 25 años ellos regresaron definitivamente y yo he seguido volviendo toda mi vida”, contó Pascal al diario Las Últimas Noticias, desde Budapest (Hungría), donde se encuentra trabajando y donde, al mismo tiempo, se encuentra promocionando la serie The Mandalorian

Es así como, a pesar que su carrera se internacionalizó, no dejó de visitar varias veces al año a su padre. “Por la pandemia, este ha sido el tramo más largo que no he ido a Chile. En vez de ir de vacaciones al Caribe, prefiero ir a ver a mi papá en Santiago”, expresó.

Sin embargo, admitió que no estaba al tanto de su fanaticada chilena y que su relación con el país sólo se limitaba a lazos familiares. “Nunca pensé que era tan conocido en Chile. Me siento súper emocionado”, admitió.

Hay que señalar que actualmente Pedro Pascal se encuentra rodando con The Unbearable Weight of Massive Talent, dirigida por Tom Gormican.