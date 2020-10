Cristián Campos se suma a Mega: se unirá a “Verdades Ocultas”

Fueron 38 años los que el actor Cristián Campos (64) trabajó en Canal 13 antes de ser despedido. “Probablemente fui uno de los funcionarios más antiguos, conozco a todo el mundo, afectivamente es complicado y financieramente también”, dijo a ADN hace unos meses, tras ser desvinculado de su ex casa televisiva.

No obstante, esta historia ya habría quedado en el pasado para Campos. Puesto que, según relató en una entrevista con el diario El Mercurio se unirá a las teleseries Verdades Ocultas y a 100 días para enamorarse, producciones de Mega, su nueva casa televisiva.

“Ahí haré un personaje que se instala en la historia y que tiene relación con lo que ha sido la trama en estos últimos años”, contó Campos y explicó que estará grabando durante todo el verano junto al equipo de “Verdades Ocultas”, la que fue trasmitida por última vez el pasado 8 de mayo y volvería a la pantalla el próximo lunes 19.

Casi cuatro décadas en Canal 13

Sin embargo, en la misma entrevista explicó que todos los años que prestó a la ex señal católica no le fueron recompensados como esperaba. Campos aseguró que el despido no lo sorprendió, sino la forma en la que salió de la estación.

Es así como relató que el director ejecutivo del canal, Max Luksic, lo llamó a su oficina y le prometió un trato que no se cumplió.

“Me dice que sabe lo que yo significo para el canal y que vamos a hacer un buen acuerdo de salida. Yo, impactado y todo, pienso que bueno, que los ciclos terminan. Pero después se desconocen estas palabras de buena crianza y realmente no hay un acuerdo de salida, no hay nada, ni un reconocimiento por la marca canal que ayudé a construir”, detalló.

“Los actores sabemos que no nos van a dar un reloj de oro por los años de servicio, pero uno espera un buen acuerdo de salida y unas palmaditas en la espalda de agradecimiento. En mi caso, no hubo nada de eso, sino más bien una patada en cierta parte”, dijo y aseguró que recién pudo “procesar todo” durante la pandemia.